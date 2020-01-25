Organize işler

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 22 Ocak gecesi alt yapı çalışması yapıldığını gören polisler, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahıslardan şüphelendi. İncelemelerde şüphelilerin izin belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına el konulurken, yakalanan 5 şahıs mahkemece tutuklandı.

DEFALARCA YAPMIŞLAR

Türkmenistan uyruklu A.J. ve C.J., amele olarak çalıştıklarını, birkaç gün aralıklarla yer altı rögar hatlarına girerek kablo çıkardıklarını söyledi. Olayı Ş.Y. ile kepçe operatörü S.A.’nın organize ettiği tespit edildi. K.M.Y. de Ş.Y.’nin oğlu olduğunu, uzun süredir kablo çaldıklarını ancak kabloların nereye satıldığını bilmediğini söyledi.

(İHA)