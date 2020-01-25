Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 297.905
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Organize işler

Organize işler

Organize işler

Duba ve iş makinesiyle kapattıkları yolda yer altı kablolarını çalan hırsızlar, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 22 Ocak gecesi alt yapı çalışması yapıldığını gören polisler, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahıslardan şüphelendi. İncelemelerde şüphelilerin izin belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına el konulurken, yakalanan 5 şahıs mahkemece tutuklandı. 

DEFALARCA YAPMIŞLAR   

Türkmenistan uyruklu A.J. ve C.J., amele olarak çalıştıklarını, birkaç gün aralıklarla yer altı rögar hatlarına girerek kablo çıkardıklarını söyledi. Olayı Ş.Y. ile kepçe operatörü S.A.’nın organize ettiği tespit edildi. K.M.Y. de Ş.Y.’nin oğlu olduğunu, uzun süredir kablo çaldıklarını ancak kabloların nereye satıldığını bilmediğini söyledi. 

(İHA)


EDHO dizisine flaş transfer!
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?
Çukur'un yıldızları aşk sarhoşu!
Taner yalanladı, Ece doğruladı! Ünlü çift evleniyor
Kuruluş Osman'dan bir rekor daha!

Depreme canlı yayında yakalandılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS ocak ayı örnek soruları yayında! İşte LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soruları

Google iPhone'larda yeni bir açık buldu