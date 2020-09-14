Ordu'da temizlik işçilerinden şiveli tepki: "Atma Daa!"

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri, piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri topladı. İki günde yaklaşık 200 poşet çöp toplayan işçiler, bu poşetlerin bir kısmını Karadeniz şivesiyle "Atma Daa!" yazısı oluşacak şekilde dizdi.

"BU DOĞA HARİKASI YERLERİ TEMİZ BIRAKMALARINI İSTİYORUZ"

Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, her vatandaşın çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini belirtti. Özyurt, doğayı kirletmenin sağlığı tehlikeye atmak anlamına da geldiğini vurgulayarak, şu şekilde konuştu:



"Bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede iki günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz."