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Ordu'da doğal gaz boru hattında patlama

Ordu'da doğal gaz boru hattında patlama

Ordu'nun Ünye ilçesinde BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlama, Ünye ilçesi Yaz Konağı mevkiinde gerçekleşti. BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattından çıkan alevler 30 metre yüksekliğe ulaşarak Ünye ilçe merkezinden görüldü.

Yetkililer ve itfaiye olay yerine giderek gazı kesti ve onarım için çalışmalara başladı.

Tarım arazisi içinde gerçekleşen patlamada ölen yada yaralanan olmadı.

Patlamadan dolayı Fatsa'da bir süre doğal gaz kesintisi yaşanacağı belirtildi.

AA


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