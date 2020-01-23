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  3. Ordu'da bir ağaç, gövdesinde 17 ağaç büyüttü

Ordu'da bir ağaç, gövdesinde 17 ağaç büyüttü

Ordu'da bir ağaç, gövdesinde 17 ağaç büyüttü

Ordu'da ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenerek büyüyen 17 ağaç büyük ilgi topluyor. 300 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç valilik tarafından koruma altına alındı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir ağacın gövdesinden 17 ağaç yetişti. İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası, Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda 2 yıl önce gezintiye çıkan gönüllü turizm elçisi Serdar Şimşek, devrilmiş ladin ağacının gövdesi üzerinde filizlenen, 17 ağacın büyüdüğünü fark etti. Şimşek, ağacın koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Valiliğin konu ile ilgili yaptıkları çalışma ve incelemeler sonucu eşine nadir rastlanan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ladin ağacını, koruma altına aldı.

'TARİHİ ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENECEK'
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler de, ağacın 'tarihi anıt ağacı' olması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapıldığını, yapılacak çalışmanın ardından ağacın tescilleneceğini söyledi.

(DHA)


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