Ordu sahur ve iftar vakti saat kaçta? 2020 Ordu sahur ve iftar vakti imsakiyesi burada

2020 Ordu sahur ve iftar vakti imsakiyesi yoğun ilgi görüyor. 2020 Ordu iftar ve imsak vakti saat kaçta? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır: “Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükâfatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi” Bu sene de Ramazan'a kavuşan tüm Müslümanların merak ettiği sahur ve imsak vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2020 Ordu imsak sahur iftar imsak saatleri..

30 NİSAN ORDU İMSAK-SAHUR VAKTİ KAÇTA?

30 Nisan'da Ordu'da sahur vakti 03:42'dir.

ORDU İFTAR SAATİ-AKŞAM EZANI KAÇTA?

Ordu için 29 Nisan iftar akşam ezanı saati 19:30'dur.

2020 ORDU İMSAKİYESİ

Diyanet tarafından hazırlanan Ordu imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020 İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN NE BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

2020'de Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor ve Ramazan ayının son günü bayram arifesi ise 23 Mayıs 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan orucu bu sene 30 gün tutulacak.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan’ın her günü için niyet edilmesi gerekir. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan fazileti sevabı bol olan Kadir Gecesi bu sene Mayıs ayı içinde olacak. Ramazan ayının son haftasına denk gelen Kadir gecesi 2020 yılında 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.