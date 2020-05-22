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  3. Önündeki araca çarpmamak istedi: Bahçe duvarına girdi
22 Mayıs 2020 Cuma 09:32 | Son Güncelleme:

Önündeki araca çarpmamak istedi: Bahçe duvarına girdi

Önündeki araca çarpmamak istedi: Bahçe duvarına girdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden direksiyon kıran otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuiyet Caddesinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki R.B’nin kullandığı 80 ABF 866 plakalı özel araç, yolda seyir halindeyken karşı yönden aniden önüne çıkan bir başka otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

 Yaptığı son hamle ile otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarından içeriye giren aracın ön camı paramparça olurken, sürücü R.B hafif yaralandı.

 Yaralı kadın, ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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