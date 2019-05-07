Onu gören cep telefonuna sarılıyor: Uşak sokaklarında Rusça konser

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde memleketi Uşak’a dönen Veysel Özenç (55) görenlerin sevgilisi oldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmetpaşa Caddesine elinde sazıyla çıkıp türküler söyleyen Özenç, Anadolu’nun her yöresinden türküler söylediği gibi dünya çapında da şarkılar söylüyor. Rusça ve İngilizce karışık söylediği şarkılar vatandaşların ilgisini çekerken Özenç’i görenler telefonuna sarılıyor. Ramazan ayında da konserlerine ara vermeyen Özenç, iftar sonrası sokağa çıkıp türküler söyleyerek renkli görüntüler oluşturuyor. Kalbinden ameliyat geçirdiğini söyleyen Özenç, ayaklarından ve ciğerlerinden rahatsızlığı bulunduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dualar eden Özenç, yetkililerden ve hayırseverlerden bir elektrikli bisiklet ve oksijen tüpü istiyor.

İHA