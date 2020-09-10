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  • Önsöz mü, ön söz mü? TDK'ya göre ön söz nasıl yazılır?
10 Eylül 2020 Perşembe 14:48 | Son Güncelleme:

Önsöz mü, ön söz mü? TDK'ya göre ön söz nasıl yazılır?

Önsöz mü, ön söz mü" TDK'ya göre ön söz nasıl yazılır"

Ön söz kitapların giriş kısımlarında yer alan bölümlere verilen isimdir. Ön söz genel anlamıyla kitabın içeriğinden bahsetmektedir. Türk Dil Kurumu, ön söz kelimesinin en doğru yazımını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

Okuduğumuz kitapların giriş kısımlarında yer alan ön söz, genellikle yazarlar tarafından yazılmaktadır. Kitabın içeriği hakkında bilgi veren ön söz kelimesinin ne manaya geldiği merak ediliyor. Konu hakkında geniş bilgiyi Türk Dil Kurumu (TDK) vermektedir.

ÖNSÖZ MÜ, ÖN SÖZ MÜ?

Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinden kelimelerin doğru yazımlarını paylaşıyor. Türkçe'de sık sık yapılan yazım yanlışları ve ne anlama geldikleri çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı "ön söz" şeklinde olmalıdır.

TDK'DA YAPILAN AÇIKLAMA

Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, söz başı, ön deyi, mukaddime:

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir." 

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