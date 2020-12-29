Online dolandırıcılığa dikkat: "Altın fiyatlarında indirim olmaz"

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, yeni yıl nedeniyle internetten yapılan indirimli altın ve pırlanta satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Özdinç, indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olduğunu belirterek, "İnternetten kurumsal firmalar dışında alışverişten uzak durarak, dolandırılmaktan kurtulursunuz." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, yeni yıl öncesi getirilen kısıtlama kararı nedeniyle dışarıda yapılacak yılbaşı kutlamalarının ertelenmesiyle kuyumcularda da hediyelik olarak alınan altın ve pırlanta satışları düştü. Birçok kişi yeni yıl öncesi özellikle internette çarpıcı indirim oranları ile satışa sunulan altın ve pırlantalara yöneldi.

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcılıkların da arttığına dikkat çekerek sanal alemde altın ve pırlanta alacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sedat Özdinç, altın ve pırlanta gibi değerli madenlerde internette yazıldığı gibi büyük indirimlerin söz konusu olamayacağını söyledi. İnsanların altın ve pırlantaları tanıdığı kuyumcu esnafından almasını, internette ise bilinen kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini ifade eden Özdinç, altın ve pırlanta türü ürünlerin alınmadan önce mutlaka sertifikalarının ve iş yeri satış garantilerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

"KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYA DEVAM ETSİNLER"

Sertifikalı ve işletme garantili alınan altın ve pırlanta ürünlerinin istenildiğinde rahatlıkla satılabileceğini dile getiren Özdinç, özellikle internet üzerinden bilinmeyen markalardan indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı olabileceğine dikkat çekerek, "Altın almadan önce mutlaka hem uluslararası sertifikanın hem de iş yeri sertifikasının sorgulanması gerekiyor. Müşteri bu sertifikaları aldığında elindeki altın ya da pırlanta ürünü yeniden gönül rahatlığıyla satabilir. İnternetten alınan altın satılmaya götürüldüğünde kuyumcu düşük ayarlı olduğunu fark edecek ve buna göre fiyat verecektir. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmek çok önemli. İnsanlarımız bu yüzden kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler." dedi.

"ALTIN FİYATLARINDA İNDİRİM OLMAZ"

Altın fiyatlarının belli bir standardı olduğunu ve altında indirim vaatlerine inanılmaması gerektiğini de dile getiren Özdinç, özellikle internet ortamında bilinmeyen markaların yılbaşı için özel indirimler şeklinde reklamlar yaptığını söyledi. Bu reklamlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdinç, "Altında indirim olmaz. Altında ucuzluk olmaz. Almış olduğunuz altının gramı her yerde aynıdır. Altınlarda yüzde 70 indirim diyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ucuz altın diye bir şey olamaz. İnsanlarımız altında indirim lafına inanmasınlar" diye konuştu.

"ÖZEL GÜNLERİ FIRSAT BİLİYORLAR"

Gaziantep'te kuyumculuk yapan Ömer Kılıç ise özel günlerde dolandırıcıların sanal alemde dikkat çekici indirim kampanyaları ile vatandaşları dolandırdığını söyledi. İnternetten alışveriş yaparak mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyaran Kılıç, "Yılbaşı öncesinde belli başlı altın ürünlerinde indirimler yapılabiliyor. Ancak dolandırıcılar özel günleri fırsata dönüştürebiliyor.

Bu durum özellikle internet ortamında çokça yaşanıyor. İnternette yüzde 50, yüzde 60 indirim gibi reklamlarla insanlara sahte ürün satışları yapılabiliyor. Altın ve pırlanta alışverişlerinde özellikle güvenilir esnafların tercih edilmesi gerekiyor. Altında özellikle yüksek bir indirim olma ihtimali yok." diye konuştu.

"ALTINI UZMANLAR BİLE AYIRT ETMEKTE ZORLANIYOR"

Altın alım satımlarında kar marjlarının düşük olması sebebiyle yüksek indirimlerin söz konusu olamayacağına dikkat çekerek, internetten altın alımlar konusunda vatandaşları uyaran kuyumcu Nusrettin Kılıç ise şöyle konuştu:

"İnternet aleminde son zamanlarda sanal alışverişlerden dolayı dolandırıcılık olayları da arttı. İnsanlar çok dikkat etmeli. Güvenilir kuyumcuların ya da güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Mücevherlerde indirim olabilir ancak altın ürünlerinde maalesef indirim olamaz. Altının alım ve satımlarında kar marjları yüzde birlere dayandığı için altındaki indirimler yanıltıcıdır. Düşük ayar ya da sahte altını insanların ayırt etmesi neredeyse imkansız. Bazen bu işin uzmanı olan esnaf bile yanılabiliyor."

İnternet alışverişleri yerine güvenilir ve sabit esnafların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşlara altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan kuyumcu Ayhan Karahan ise, "Kişi internetten siparişini veriyor baktığı ürün farklı eve gelen ürün farklı. Vatandaş internetten 22 ayar altın siparişi veriyor eve gelen ürün 8 ayar. Vatandaşlara tavsiyemiz gidip ürünü kuyumcularda görsün ve öyle alsın" dedi.