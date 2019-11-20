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Önce dua ettiler sonra camiyi soydular

Önce dua ettiler sonra camiyi soydular

Camiye giren 2 hırsız yardım kasasını kırıp parları çaldı. Bursa'da meydana gelen olayda hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde dua ettikleri sonrasında ise yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldıkları görüldü.

Şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Daha sonra imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtti. Hırsızlar yardım kutusu ve takvim para olmak üzere toplam 800 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri camide inceleme yapıp, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Cemaat ise camilerini ikinci defa soyan hırsızlara tepki gösterdi.

İkinci kez camilerinin soyulduğunu belirten vatandaşlar, "Hırsızlar camiye rahat tavırlarla giriyor. Önce etrafı kolaçan ettikten sonra caminin yardım kutusunu kırarak içindeki paraları çalıyorlar. Sonra caminin içindeki imamın odasına yönelip kilitli kapıyı kırarak, burada bulunan takvim paralarını alıp kayıplara karışıyorlar" dedi.

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