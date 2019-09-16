On Numara ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen oyun haftada bir kez Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta 10 bilen kişi sayısı 2’yken kişi başına düşen ikramiye tutarı 254.167,40 TL’ydi.

ON NUMARA SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı.

9 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

9 Eylül çekiliş sonuçları: 02, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73, 78

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.