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On Numara ne zaman çekiliyor?

On Numara ne zaman çekiliyor"

On Numara ne zaman çekiliyor? Para kazanma umuduyla bilet alan bireyler sonuçları açıklanacağı saati merakla bekliyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen oyun haftada bir kez Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta 10 bilen kişi sayısı 2’yken kişi başına düşen ikramiye tutarı 254.167,40 TL’ydi. 

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı.

9 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

9 Eylül çekiliş sonuçları: 02, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73, 78

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

 

 

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