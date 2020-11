On Numara bugün saat kaçta çekilecek? 2 Kasım 2020 On Numara sonuçları açıklandı mı?

2 Kasım 2020 On Numara çekilişleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara bugün saat kaçta çekilecek? 2 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. On Numara çekilişi bu akşam Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak gerçekleştirilecek.

ON NUMARA BUGÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Heyecanla beklenen On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.