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  • On Numara 30 Ekim sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları sorgulama ekranı
30 Ekim 2020 Cuma 19:00 | Son Güncelleme:

On Numara 30 Ekim sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 30 Ekim sonuçları açıklandı mı" On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde devreden büyük ikramiye 415 bin 449 TL. Tüm şans oyunu takipçileri On Numara 30 Ekim sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

30 Ekim On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde devreden büyük ikramiye 415 bin 449 TL oldu. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'da yapılacak. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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