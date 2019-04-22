On Numara 22 Nisan sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara 22 Nisan sonuçları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Binlerce kişiye gelir kapısı olan On Numara, her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmektedir. Her Pazartesi 21.45’de çekilen On Numara’da büyük ikramiyeyi almak isteyen kişilerin on numarayı da bilmesi gerekiyor. Geçen hafta ise büyük ikramiye, on numarayı da bilen 12 kişiye dağıtıldı. On Numara 22 Nisan sonuçları haberimizde…

22 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz şanslı sayılar haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI – 15 NİSAN

Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, toplam 2 milyon 250 bin 152 lira dağıtıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları:

01,02,06,08,11,12,14,23,26,27,29,34,36,41,42,51,54,58,67,69,77,79

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 864. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21.15’te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21.45’te duyurulacak. Öte yandan saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

On numara ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dâhilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.