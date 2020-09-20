Omnipotens anlamı nedir? Omnipotens nedir?

Omnipotens kelimesinin anlamı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Psikiyatrist, Profesör Doktor Arif Verimli'nin Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan dizide başrol olan Binnur Kaya için "Hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir." açıklamasında bulundu. Peki, omnipotens anlamı nedir?

OMNİPOTENS NE DEMEK?

Omnipotens, inanç, mutlak kudret anlamına geliyor. İngilizce "Omnipotence" kelimesinden çevrilmiştir.

Kelime anlamı olarak ise; Omnipotens: Her şeye gücü yetme, sınırsız güç ve potansiyele sahip olmanın kalitesidir. Tek tanrılı dinler genel olarak her şeye gücü yetmeyi yalnızca inançlarının tanrısına bağlar.

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