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Ölümlü kazada isyan ettiren para cezası

Ölümlü kazada isyan ettiren para cezası

Adana'da bir diyaliz merkezinde çalışan Ali S.K., 01 EAD 51 plakalı minibüsle 25 Mart 2019'da hasta almaya gittiği Hürriyet Mahallesi'nde 3 yaşındaki Mehmetcan Tunç'a çarparak ölümüne neden oldu.

Dava açılan sürücüyü mahkeme, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hakim, sanığın cezasını duruşmadaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezasına indirdi, bu cezasını da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip 24 taksitle ödemesine karar verdi. Baba Ahmet Tunç, “Karara itiraz edeceğim. Bu karar bizi yıktı” diyerek isyan etti. 

İHA


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