Ölümlü kazada isyan ettiren para cezası

Dava açılan sürücüyü mahkeme, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hakim, sanığın cezasını duruşmadaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezasına indirdi, bu cezasını da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip 24 taksitle ödemesine karar verdi. Baba Ahmet Tunç, “Karara itiraz edeceğim. Bu karar bizi yıktı” diyerek isyan etti.

İHA