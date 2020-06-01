Ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir?
Ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
Ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Haftada bir dışkılayan, dışkıladığında vücut ağırlığının üçte birini kaybedebilen ve ölümlerinin yarısı dışkılama sırasında vahşi hayvanlara yakalanmasından dolayı olan canlı türü hangisidir?
A: Koala
B: Tembel hayvan
C: Bukalemun
D: Komodo ejderi
Doğru cevap: B Tembel hayvan