Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1029
  • 6,9225
  • 329.18
  • 109664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ölümden vatandaşlar kurtardı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Ölümden vatandaşlar kurtardı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Ölümden vatandaşlar kurtardı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Karabük’te, geri manevra yapılan kamyonun altında kalan bir kişi kaldırımda yürüyen vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde T.D. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyonun sürücüsü geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen R.M., bir anda kamyonun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüye seslenerek uyardı. Uyarıları duyan sürücü ileri manevra yaparken, kamyonun altında kalan R.M., aracın altından çıktı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kamyonun altında kalan R.M., bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, tedaviyi kabul etmedi. Kamyon sürücüsü T.D.’ye Karayolları trafik kanununun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


<p> </p>

Elazığ “Şehitler Tepesi Boş Değil” yazılarıyla donatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Marmaray'da corona(Korona) virüs önlemi

Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi