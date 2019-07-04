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  3. Ölüm tuzağından sağ çıkan baba o geceyi anlattı:Silah tutukluk yaptı hayatım kurtuldu

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba o geceyi anlattı:Silah tutukluk yaptı hayatım kurtuldu

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba o geceyi anlattı:Silah tutukluk yaptı hayatım kurtuldu

Evdeki uyuşturucu ve parayı çalmak için kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklanan Recai Ümüzer, “Kafama dayadıkları silah ateş almadı" dedi.

Devrim TOSUNOĞLU 

İstanbul Bayrampaşa’da 28 Haziran gecesi Abdulkadir Yavuz ve Cihan Bedir, hırsız gibi girdikleri evde Recai Ümüzer’i bıçaklayıp kaçtı. Elleri yüzleri kan içindeki zanlılar mahalle bekçilerine yakalandı. Dedektifler, N.Z.Ü.’nün (16) babasını öldürmesi için sevgilisi Yavuz ile yakın arkadaşı Bedir’i azmettirdiğini belirledi. Evdeki 1.9 kilogram esrar, 2 silah ve paraları alıp kaçmayı planlayan 3 zanlı tutuklandı. Ölümden dönen ve daha önceden de gırtlak kanseri tedavisi gören Recai Ümüzer, o anları şöyle anlattı: “Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Cihan da kafama tabanca dayadı. Direnince Abdülkadir bıçaklamaya başladı. Ateş etti ancak silah patlamadı. Ellerindeki bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım.”

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