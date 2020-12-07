Ölüm belgesi nedir, nereden alınır? Cenaze, ölüm raporu işlemleri nasıl olur?

Ölüm belgesi bilindiği üzere cenaze işlemleri sürecinde önemli bir husustur. Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında, evde yada dışarda herhangi bir kaza esnasında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesinin nereden nasıl çıkarılacağı ile ilgili ayrıntılar kimi zaman merak edilen konular arasında.



ÖLÜM BELGESİ NEDİR?

Kişinin ölümünün gerçekleşmesi durumunda diğer resmi kurumlarca bunun ispatı için düzenlenen belgeye ölüm belgesi denilmektedir. Üzerinde kişinin ölüm nedeni, ölüm saati gibi çeşitli bilgiler yer almaktadır.Ölüm belgesi, 2009 yılından bu yana ülkemiz genelinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanıma başlanmıştır.

HASTANEDE ÖLEN BİRİSİNİN ÖLÜM BELGESİ NASIL ALINIR?

Hastanelerde vefat etmiş birisinin ölüm tutanakları ilgili kurumda görevli memurlar tarafından düzenlenmektedir. Bu evraklar daha sonra nüfus idaresine gönderilmek üzere ölüm aile kütüklerine işlenmektedir. Şayet ölüm evrağı sizde ise ölüm belgesi ile beraber yerleşim yerinde bulunan nüfus idaresine başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ olarak görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenerek, gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Şayet herhangi bir ölüm belgesi verilmez ise ölüm beyanının doğruluğu mülki idari amirinin emri ile işleme konmaktadır.

EVDE ÖLEN KİŞİ İÇİN ÖLÜM BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Şayet şahıs evde vefat etmiş ise, bu kişinin nüfus cüzdanı ile ( şayet yoksa muhtarlardan nüfus kayıt örneği de alınabilir.) doktora müracaat edilir. Doktor kendisine getirilmiş olan hastayı muayene ederek, vefatını açıklar. Bu işlemin ardından ölüm belgesini, vefat etmiş kişiyi getirene teslim eder. Doktorlardan alınmış olan ölüm belgesi geçerli bir belgedir ve bu rapor ile cenaze sahipleri belediyeye başvuruda bulunabilirler. Bu rapor olmadan belediye cenaze sahiplerine hiçbir işlem yapmamaktadır.

Ölüm belgesi üzerinde 8 alan bulunmaktadır ve tüm bu alanlar ilgili hekim tarafından doldurulmak zorundadır. Şüpheli ölümlerde, ölüyü muayene edenler veya gömme izni belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe barındırdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalık sebebiyle olduğuna dair şüphe var ise cenazenin bulunduğu mahallede yer alan sağlık ocağı veya toplum sağlık merkezini haberdar etmeden gömme izin belgesi vermezler. Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten 10 gün içerisinde gömme izin belgesini düzenleyenler tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmektedir. Yabancı uyruklu hastalar için de yukarıda saymış olduğumuz işlemlerin aynısı uygulanmaktadır.

ÖLÜM BELGESİ ASLI GİBİDİR NEREDEN ALINIR?

Bu sayfamızda anlattığımız şekillerde ölüm belgesi hazırladıktan sonra en az 4-5 aslı gibidir çoğaltmanız yararınıza olacaktır. Çünkü banka, belediye gibi kurumlar birçok işlemde bu belgeyi sizden talep edeceklerdir. Aslı gibidir belgesi için çıkarttığınız ölüm belgesini fotokopi çektirmeli ve muhtarlığa onaylatmalısınız.

ÖLÜM BELGESİ E-DEVLETTEN ALINIR MI?

Ölüm belgesi sağlık kurumlarınca verilen bir belge türüdür. Herhangi bir şekilde E-Devlet üzerinden temin edilememektedir. Bazı durumlarda 3-5 sene gibi uzunca süreler sonunda tekrar ölüm belgesi gerekli olabilmektedir. Böyle bir durumda kişinin vefatı onaylandığı için nüfus müdürlüğünden resmi bir belge alabilirsiniz.

ÖLÜM İŞLEMLERİ

Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkisi ve Ölüm Düzenlenmesi

(1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

(2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.

(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.

(5) Ölüm belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslını ölüm belgesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanı/kimlik kartının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.

(6) Ölüm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt ortamında doldurulanlar beş iş günü içerisinde elektronik ortama aktarılır.