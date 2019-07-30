Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5741
  • 6,216
  • 255.201
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Oltayla yakaladı... Tam 12 kilo!

Oltayla yakaladı... Tam 12 kilo!

Oltayla yakaladı... Tam 12 kilo!

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı. Abdi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Kadıköy Göleti'nde arkadaşlarıyla balık avlamaya çıkan Abdi Ayhan, oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Ayhan, misinayı sudan çektiğinde dev pullu sazan balığı ile karşılaştı. Ayhan'ın, arkadaşlarıyla güçlükle gölet kenarına çıkardığı pullu sazan balığı 12 kilo 710 gram geldi. Abdi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Pullu sazanı makaralı olta ile yakaladığını belirten Ayhan, "İlçede esnaflık yapıyorum. Arkadaşlarımla akşamları gölete balık tutmaya gidiyoruz. Göletin kenarında durdum. Oltamı attım. Balığı tuttuğumda 3 kişiydik. 12 kilogramlık bir balığı kenara çıkarmak ustalık ister. Yanımda balık tutma konusunda uzman bir arkadaşım vardı. Onun telkinleri ile balığı zorla kenara çıkardık." diye konuştu.

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Mustafa Sadal ile ilişkisini bitirmişti! Eski sevgilisine geri döndü
Tatlıtuğ çifti tatilde
Hadise'nin dansı başına bela oldu! Uyarı aldı
Hakan Altun: Seviyorsa arayacaktır
<p>İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk bölgesine g

İstanbul Havalimanı’nda 1 Ton 217 Kilogram Pangolin Pulu Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanı

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor