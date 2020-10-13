Ölmeden 1 hafta önce rüyasında görmüş

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir (20), 3 Aralık 2019 akşamı evinin önünde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürüldü. Katil zanlısı Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Özdemir’in 20 yıllık yaşam öyküsü ise kitap oldu. Yazar Birol Öztürk tarafından, 6 ayda hazırlanan 300 sayfalık kitabın örnek baskıları hazırlanarak, sınırlı sayıda bastırıldı. Kitabın geliri ise Özdemir’in eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ndeki kız öğrencilere burs olarak verilecek. Kitabın Ceren’in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüyayla başladığını söyleyen Öztürk, şunları anlattı:

AİLESİNE ANLATMIŞ



“Rüyasında evlerinin bulunduğu yerde denizi görüyor. Deniz kabarmış, korkarak eve kaçıyor. Evden dışarıya baktığında silah atıldığını, askerlerin ve polislerin olduğunu, sonra denizden tanımadığı bir adamın çıktığını görüyor. Uyanır uyanmaz rüyasını bir kağıda yazmış. Ailesine anlatmış.”