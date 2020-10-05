Öldürüp ‘günaydın aşkım' mesajı attı

Adana Çukurova’da Hülya Güllüce, kendisine şiddet uygulayan kocası Abdullah K.’dan bir süre önce boşandı ancak çift aralarındaki sorunu aşıp yeniden aynı evde yaşamaya başladı. Bir kız çocukları bulunan çift, dün sabah yeniden tartıştı. Abdullah K. ruhsatsız silahıyla eşine kurşun yağdırdı. Genç kadın, alnına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybetti.

EVDEKİ KIZI BULDU



Katil zanlısı cinayeti kendi işlediği belli olmasın diye önce eşinin cep telefonuna; “Günaydın aşkım” diye mesaj attı, daha sonra kadının numarasından kendisine yine aynı şekilde; “Günaydın aşkım” karşılığını verdi. Abdullah K. evden ayrılırken, silah seslerini duyup odasından salona gelen 17 yaşındaki S.N.K., annesini yerde kanlar içinde buldu. Firari eski eş, cinayet sonrası gittiği kendisine ait evde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetin tek tanığı olan maktulün kızı S.N.K. (17), polise ifade verdi.

ÇOCUĞU İÇİN SABRETTİ



Ağabey Ünal Güllüce, “Kardeşim yeniden ayrılmak istiyordu ama kızı için sabrediyordu” diye konuştu.