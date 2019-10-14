Öldüren ihmale yine tutuklama yok!

Kafa travması ve beyin kanaması geçiren genç kadın, 1 haftada 3 ameliyat geçirdi. Komaya giren Burçak Öğretmen, yaşam mücadelesini 1 yıl sonra kaybetti. 1 aylık eşini kaybeden Oğuz Keskin şikayetçi oldu. İnşaat yetkilisi Abdurrahman D. ile işçiler Tahir K., Fuat B. ve Hidayet G. hakkında ‘dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu taksirli ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre ihmalleri bulunan tutuksuz sanıklar, sunta parçasından sorumlu olmadıklarını söyledi. Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.