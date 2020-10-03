Okullarda koronavirüs önlemleri neler? Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberi!

Okullarda koronavirüs önlemlerine dair alınması gerekenler Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehberde duyuruldu. Öğretmen, öğrenci ve servis şoföründe koronavirüs görüldüğü durumlarda alınması gereken tedbirler liste halinde açıklandı. Sınıflarda en az 15 öğrencinin bulundurulması ve maske takılmasının zorunlu olduğu okullarda koronavirüs önlemleri haberimizde.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanmalıdır.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DAİR DETAYLI REHBER İÇİN TIKLAYIN!

Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.

Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilmelidir.

Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve sözlü olarak iletmelidir.