Okullar ne zaman tatil oluyor? 2019 Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. Okullar ne zaman tatil olacak, kapanacak? Yeni eğitim sistemine göre yaz tatili 11 hafta olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre eylül ayında başlayan 2019-1020 eğitim-öğretim yılında ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil kasım ayında başlayacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Haberimiz içerisinden ara tatil tarihlerini, okulların ne zaman açılacağını ve kapanacağını öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. İşte ara tatil ve dönem tatil tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM TATİL TARİHİ

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.