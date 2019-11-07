Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil tarihleri ne zaman?

Okulların ne zaman tatil olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ara tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Bu takvime göre okulların tatil olacağı tarihler belli oluyor. Daha önce yapılan açıklamada tatil tarihlerinde değişiklik yapıldığı duyurulmuştu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ara tatiller yapılacak. Haberimiz içerisinden eylül ayında başlayan öğretim yılında gerçekleşecek olan ilk tatilin ne zaman olacağı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. Ara tatil tarihleri haberimizde.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM TATİL TARİHİ

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.