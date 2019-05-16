Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün detayları paylaştı. Selçuk'un açıklamasının hemen ardından 'Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine göre okullar Nisan ve Kasım'da birer hafta ara tatil olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Okullar yeni tatil takvimi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık. İşte yeni eğitim takvimi sizlerle...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün olacak. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacaklar.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Türkiye'de eğitim her yıl Eylül ayında başlayıp Haziran ayında sona eriyordu. Haziran ve Eylül ayları arasında kalan 13 haftalık süre öğrencilerin yaz tatili oluyordu. Bakan Selçuk bu uygulamayı değiştirdiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak." açıklamasını yaptı.

YENİ EĞİTİM TAKVİMİ NASIL?

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.