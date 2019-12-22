Okullar ne zaman kapanacak? 2019 2020 15 tatil ne zaman? İşte MEB 15 tatil tarihi

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konular arasında 15 tatil tarihi şüphesiz ilk sırada yer alıyor. Okulların kapanması için sömestr tarihini heyecanla bekleyen öğrenciler ‘15 tatil ne zaman?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9 Eylül Pazartesi günü başlayan 2019 2020 eğitim öğretim yılı için birinci dönemin sonu yaklaştı. Yoğun derslerden bunalan ve dinlenmek isteyen öğrencilerin gözü MEB 15 tatil tarihinde… Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevabı…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin merak ettiği okulların kapanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Buna göre okullar bu yıl birinci dönem 17 Ocak Cuma günü, ikinci dönem ise 19 Haziran Cuma günü kapanacak.

2019 2020 15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB'DEN ÖĞRENCİ VELİLERİNE AYLIK BÜLTEN 'BİZDEN'

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bülten hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif bir şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bülten, velilerine ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, bir ekip işi olan eğitimin en önemli halkalarından birinin anne-babalar olduğunu belirtti.

"Anne-babaların okuldan beklentileri kabulümüz ancak bizim de beklentilerimiz, önerilerimiz ve tavsiyelerimiz var. Bunun için artık, her ay ilköğretimdeki çocuklarımızın evlerine bu küçük bültenlerden göndermek gibi bir gayretimiz var. Adı 'BİZDEN'. Okuldan aileye, aileden öğrenciye geçen bir etki oluşturması temennimiz.” ifadelerini kullanan Selçuk, "BİZDEN" bülteninin salı günü çocuklar aracılığıyla velilere gönderileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, "Bir sonraki sayı için konu öneriniz, merak ettikleriniz, şu konuya da değinseniz iyi olur dediğiniz bir husus varsa içerik ekibine iletirim." çağrısını da yaptı.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN UYKU ÖNERİLERİ

Bültende, sağlıklı bir yaşam için hangi yaşta ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğu, çocuklar için uykunun yalnızca bir dinlenme aracı olmadığı konuları da yer aldı.

Uyurken çocuğun stres hormonlarının azaldığı ve büyüme hormonu salınımının arttığına dikkat çekilerek, "Çocuklarımızın hangi yaş grubunda ne kadar uyku ihtiyacı olduğunu bilir ve buna göre bir uyku düzeni oluşturabilirsek; çocuklarımızın okulda daha verimli bir gün geçireceğini lütfen unutmayalım." uyarısında bulunuldu.