Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zamana kadar tatil, ara tatil uzatıldı mı?

Okulların ne zaman açılacağı ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatil kasım ayında yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler arasında ara tatilin öne çekilmesi de bulunuyordu. 23 Mart itibari ile uzaktan eğitimin başlamasının ardından gözler okulların ne zaman açılacağına çevrildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

16 Mart tarihinde başlayan ara tatilin 30 Mart’ta sona ereceği kararlaştırıldı. Tatil süresinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.