Okullar ne zaman açılıyor? 2020 yılında 15 tatil ne zaman bitiyor?

“Okullar ne zaman açılıyor?” sorusu merak ediliyor. 15 tatil ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde okulların eğitim başlayacağı ve ara vereceği tarihleri yayınlıyor. Bu tarihlere göre öğretmenler, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapıyorlar. Haberimiz içerisinden 17 Ocak’ta sona eren birinci dönemin ardından ikinci dönemin ne zaman başlayacağına ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Ocak’ta sona eren birinci dönemin ardından yarıyıl tatili başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.