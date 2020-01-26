Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil 2020 ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

“Okullar ne zaman açılacak?” sorusu araştırılıyor. 15 tatil 2020 ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde okulların eğitim başlayacağı ve ara vereceği tarihleri duyuruyor. Bu tarihlere göre öğretmenler, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Detaylar haberimizde sizlerle.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Ocak’ta sona eren birinci dönemin ardından yarıyıl tatili başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.