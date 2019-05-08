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  3. Okulda skandal görüntüler... Müdür hakkında soruşturma başlatıldı

Okulda skandal görüntüler... Müdür hakkında soruşturma başlatıldı

Okulda skandal görüntüler... Müdür hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.

(DHA)

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