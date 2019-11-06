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  3. Okul servisinden 179 kilogram uyuşturucu çıktı

Okul servisinden 179 kilogram uyuşturucu çıktı

Okul servisinden 179 kilogram uyuşturucu çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hani ilçesinde durdurulan okul servis aracında yapılan aramada 179 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Hani ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama - kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracına yükleyerek metropol şehirlere sevk edeceği öğrenildi.

Şüpheli M.O. isimli şahsın yapılan fiziki takibinde, elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli şahıslar ile birlikte öğrenci servis aracına yükledikleri tespit edildi.

Yüklemenin bitmesini müteakip yapılan takip sonrasında durdurulan araç içerisinde, arka bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 176 kg esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

AA


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