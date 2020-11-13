Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediyeler verilecek, şiirler ezberlenecek, en güzel mesajlar atılacak, sosyal medyadan paylaşımlar yapılacak. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil mi? Öğretmenler Günü'nde okul var mı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Öğretmenler Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar açık oluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: En güzel, duygusal, farklı, kısa ve uzun, 2, 3, 4, 5 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri burada

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKUL VAR MI?

Öğretmenler Günü'nde okul tatil olmuyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pandemiden dolayı seyreltilmiş ve kademeli olarak açılan okullarda Pazartesi ve Salı günü grubu yine okulda olacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.