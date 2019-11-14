İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Hadi biraz öğretmeninizi gururlandıralım. Başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz ‘Öğretmenler Günü'nde Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi Öğretmenler Günü için hediyelerinden biri!

Erkek cüzdan modelleri: Erkek öğretmeninize uzun yıllar kullanabileceği ve her kullanışında sizi hatırlayabileceği en ideal Öğretmenler Günü için hediyesi cüzdan!

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü'nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Çiçekten daha iyi bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünülemez. Üzerine öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.

Çikolata: Özel yapım bir çikolata ile öğretmeninize onu ne kadar sevdiğinizi belirtebilirsiniz.

Defter: Bir öğretmenin en ihtiyacı olan şeylerden biri de defterdir. Şık ve güzel bir ajanda hediye edebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kendiniz el yapımı bir hediye de yapabilir veya ona güzel bir mektup veya şiir yazabilirsiniz.

24 Kasım Öğretmenler Günü Hediye Seçenekleri

- Klasik Öğretmen Sözleri Kupa Bardak

- Öğretmenimin Klasik Sözleri Duvar Saati

- Fotoğraflı En İyi Öğretmen Madalyonu

- LED Işıklı Kitap Okuma Gözlüğü

- Kişiye Özel Yılın En İyi Öğretmeni Yastık

- Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Çikolatası

- Öğretmenlere Özel Hazırlanan Fotoğraflı Teşekkür Plaketi

- Kişiye Özel Öğretmenler Günü Kupası

- Kimya Öğretmenlerine Özel Deney Önlüğü

- YILIN EN İYİ ÖĞRETMENİ OSCARI

- KİŞİYE ÖZEL AHŞAP KUTULU KALEM

- KİŞİYE ÖZEL İSİM YAZILI KOLYE

- KİŞİYE ÖZEL DAMA DESENLİ KALEM

- KİŞİYE ÖZEL ÖĞRETMEN SETİ

- ÖĞRETMENLERE ÖZEL HEDİYELİK DERİ ÇERÇEVE

- KİŞİYE ÖZEL AJANDA

- KİŞİYE ÖZEL İSİM YAZILI DERİ CÜZDAN

- ÖĞRETMENLER GÜNÜ AKRİLİK ÖDÜL

- YÜZYILIN EN İYİ ÖĞRETMENİ SERTİFİKASI

- KİTAP LAPTOP ÇANTASI

- YARDIM ELİ KİTAP AYRACI

- A-CLİP NOTLUK

- KAREKÖK CAM DUVAR SAATİ

- KİŞİYE ÖZEL İPHONE 4/4S/5/6 KILIFLARI

- PERİYODİK CETVEL KUPA BARDAK