Öğretmenden ödül gibi ceza

Hilal YILDIRIM

Savcılık, ilk geçiş hakkını vermeyen Ahmet Y. hakkında “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan soruşturma başlattı. Dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Öğretmen Kübra A., “Soracağım 4 soruyu doğru yanıtlarsa affederim” dedi. Kübra A. öğrenciye “1) İşçinin tanımı nedir? 2) Emeğin metalaşması ne demektir? 3) Sanayi devrimi ne zaman, hangi ülkede gerçekleşti? Devrimden bu güne işçiler çalışma saatleri, hukuki hakları çerçevesinde ne gibi önemli haklar elde etmişlerdir? 4) İş kazası nedir? İş kazasını önlemek için işçinin bilmesi gerekenler nelerdir?” sorularını sordu. Dersine iyi çalışan Ahmet Y.’yi öğretmen affetti, dava takipsizlikle sonuçlandı.