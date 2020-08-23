Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler 24 Ağustos'ta başlayacak mı?

Öğretmen seminerleri, eğitimcilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Mesleki Çalışma Programı adı altında gerçekleştirilen bir önceki seminerler, Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapıldı. Bu ay içerisinde yapılacak seminerlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, Öğretmen seminerleri nasıl olacak, online mı? 24 Ağustos'ta seminerler başlıyor mu?

24 AĞUSTOS'TA SEMİNERLER BAŞLIYOR MU?

Mesleki Çalışma Programına göre, öğretmen seminerleri 24 Ağustos'ta başlıyor. Seminerler 24-28 Ağustos arasında gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirilecek.

MEB tarafından yapılan güncel açıklama ise şu şekilde: "2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mesleki çalışma programında, Covid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına; psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sürecek. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir.