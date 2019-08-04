Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu: Eş durumu tayin başvuru şartları nedir?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için heyecan artıyor. Devlet kurumlarında öğretmen olan ve yer değiştirmek isteyen adayların başvurularını belirtilen tarihlerde yapmaları gerekiyor. Yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin işlemlerini 5 Ağustos ve 9 Ağustos tarihleri aralığında yapmaları gerekiyor. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

2019 Yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında, atamaları ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir. Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.