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  3. 2018 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı açıklandı

2018 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı açıklandı

2018 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı açıklandı

Öğretmen atamaları kontenjanları 2018 yılında da merak ediliyor.

Sözleşmeli Öğretmen olarak atama yapılacak (20.000) alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi linktedir.

20 bin sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımının 9 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyordu ancak henüz bir duyuru yapılmadı. Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi https://ilkatama.meb.gov.tr/UTGiris.aspx veya http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden takip ediliyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvimin belli olmasıyla birlikte gözler 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımı ve kontenjanlarına çevrildi. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek.

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