Öğretmen il içi özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 2 Ocak ve 7 Ocak tarihleri aralığında alındı. Öğretmen il içi özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değiştirme sonuçları 17 Ocak’ta açıklanacak. Henüz liste yayınlanmadı.Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.