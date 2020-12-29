Öğretim görevlisi kadın yakılarak öldürüldü... Maltepe'de dehşet!

Maltepe'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

DHA'da yer alan habere göre; kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı.

Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.