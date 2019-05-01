Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6991
  • 245.616
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

Erzurum'dan Rize'ye geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Rize'nin Ayder yaylasına düzenlenen günübirlik geziye katılan Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Cihan Arzık yönetimindeki 25 AA 737 plakalı minibüs, Ovit Dağı Çamlık köyü mevkisinde devrildi. 

Kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Arzık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma trafik timinin yaptığı tahkikat sonucunda, sürücünün minibüsün freni tutmayınca uçuruma yuvarlanmasını önlemek için ağaçlara ve kayalara doğru direksiyonu kırarak aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Ünlü şarkıcı Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy´de bulunan

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!