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  3. Öğrenci yurtlarına fitness salonu 

Öğrenci yurtlarına fitness salonu 

Öğrenci yurtlarına fitness salonu 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl tüm devlet yurtlarına öğrencilerin hiçbir ücret ödemeden gidebileceği fitness salonları kuracak.

 Yelda GÖKDAĞ / ANKARA

Koşu bandından, ağırlık aletlerine kadar tüm spor aletleri profesyonel olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, “Sinop’ta bayan yurdunda 500 metrekare bir alanı fitness salonuna dönüştürdük, 1200 öğrenciden 850 tanesi bilfiil spor yapıyor. Rize’ye de uyguladık. Bakanımız bu projeyi tüm Türkiye’ye yaymamızı söyledi. İstanbul’daki tüm yurtlarımız şu an planlandı, ihaleye çıkılacak” dedi.


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