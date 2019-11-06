Öğrenci değil, ölüm servisi!
Adana Seyhan’a bağlı İstiklal Mahallesi’nde toplam 727 öğrencisi bulunan Cumhuriyet İlkokulu’na çocuklarını bırakmaya gelen aileler, dört tekerli ATV motorunun arkasına eklenen çakma römorkörle öğrencilerin taşındığını görünce durumu polise bildirdi.
Soner KAN
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. 12 çocuğun bindirildiği ATV motorunun, trafiğe rağmen yolda seyir halinde olduğu görüldü. Ehliyeti olmayan Ayhan Uçak, aylık servis ücretinin 200 lira olduğunu, bunu karşılayamadığı için kendi çocuğunu ve mahalledeki diğer yoksul aile çocuklarını gönüllü olarak okula getirip götürdüğünü anlattı. Polis, motoru 15 gün süreyle trafikten men ederken, Uçak’a da toplam 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.