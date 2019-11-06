Öğrenci değil, ölüm servisi!

Soner KAN

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. 12 çocuğun bindirildiği ATV motorunun, trafiğe rağmen yolda seyir halinde olduğu görüldü. Ehliyeti olmayan Ayhan Uçak, aylık servis ücretinin 200 lira olduğunu, bunu karşılayamadığı için kendi çocuğunu ve mahalledeki diğer yoksul aile çocuklarını gönüllü olarak okula getirip götürdüğünü anlattı. Polis, motoru 15 gün süreyle trafikten men ederken, Uçak’a da toplam 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.