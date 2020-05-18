Oğlunu ezen sürücüye intikam kurşunu! 4 yıl sonra 4 mermi

Kütahya’da önceki gün Hasan Polatkan Caddesi’nde seyir halinde olan Hakan İşgüzar’ın (42) kullandığı aracı başka bir otomobil sıkıştırdı, ardından arkadan çarptı. Araçtan inen İşgüzar’a tabancayla 4 el ateş eden saldırgan otomobiliyle kaçtı.

1 AY TAKİP ETMİŞ



Yaralı adam kaldırıldığı hastanede öldü. Kimliği belirlenen saldırgan Mustafa Ilgın (45), Akkent Mahallesi’nde yakalandı. Bağ evine sakladığı ruhsatsız silah da gösterdiği yerde bulundu. Katil zanlısı, İşgüzar’ı 2016’da oğlu SüleymanIlgın’ın (19) kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu için öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet öncesi internetten ‘dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna’ ilişkin araştırma yaptığını da anlatan Ilgın’ın “Maktulü 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.

Cinayet anı bir işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Katil zanlısı Mustafa Ilgın, mahkemece tutuklandı.

AA - DHA