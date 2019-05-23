Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni dar eden veli kınandı

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda meydana geldi. H.A., öğretmeni M.S.'nin, oğluna şiddet uyguladığı iddiası üzerine okula gitti. H.A., okul binasına girerek, ders sırasında sınıfın kapısını açıp, öğretmen M.S.'yi konuşmak için dışarıya çağırdı. H.A., sınıftan çıkar çıkmaz okulun koridorunda M.S.'ye saldırdı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A., öğretmene tokat ve yumruk atıp, boynunu sıktı. Öğretmen ise herhangi bir karşılık vermedi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A., karakola götürülürken, olay nedeniyle öğleden sonra okulda eğitime ara verildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada olaya tepki gösterdi. Öztürk, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKACAK

Eğitim-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra öğretmenlerin iş bırakacağı belirtildi.

Açıklamada “Eğitim İş olarak tüm üyelerimizi katkı sunmaya davet ediyoruz. Öğretmene şiddetin sona ermesi için mesleğimizi itibarsızlaştıran AKP iktidarlarının muhasebe yapması gerekir. Bu ilk değil her geçen gün ayrı bir haber alıyoruz. Sendika olarak Çankırı ilinde uygulamakta üzere derse girmeme kararı aldık” ifadeleri yer aldı.