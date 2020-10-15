‘Oğlumu başkasına zarar vermesin diye öldürdüm'

Bursa’da 14 Mart’ta yol kenarında hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Şenol Rençber’in (34) 9 Mart’ta komşunu taciz ettiği için mahkemeye çıktığı, serbest kaldıktan sonra kaybolduğu öğrenildi. Şenol Rençber’in adliyeden birlikte ayrıldığı anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

EVDEN BIÇAK ALIP GELMİŞ



Sanık baba, ilk duruşmada cinayeti şöyle anlattı: “Oğlum 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı. Adliye çıkışı tartıştık. ‘Bana karışacağına karına sahip çık, eve adam alıyor’ deyince levyeyle kafasına 2 kez vurdum. Baygınken eve gidip bıçak aldım. Bıçağı göğsüne sapladım. Oğlumun boynuna ip bağlayıp, boğarak araçtan attım. Birisi hastaneye götürür diye düşündüm. Oğlumu başkalarına zarar vermemesi için öldürdüm.”

EŞİME YALVARDIM AMA…



Sanık Ayşe Rençber de oğlunu öldürmemesi için eşine yalvardığını söyleyerek “Olaydan bir önce oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalkıştı” dedi. Taciz, uyuşturucu ve yaralama gibi 14 ayrı sabıkası bulunan Şenol Rençber’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.