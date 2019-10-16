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'Oğlum okusun yeter!'

'Oğlum okusun yeter!'

Hakkari Yüksekova’da Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarda ücretli eğitmenlik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mahkum Dağlar, bu yıl okula başlayan büyük oğlu Musap için büyük fedakarlık gösteriyor.

Dağlar, her gün 2 kilometre kat ederek yüzde 80 ortopedik engelli oğlunu kucağında ya da sırtında okula götürüp, geri getiriyor. 

SERVİS İSTİYORUZ 

Mahkum Dağlar, oğlu Musap’ın okumasını istediğini, bunun için de her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Musaf’ın okumasını istiyorum. Kış yaklaştığı için yetkililerden bir servis istiyoruz.”

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