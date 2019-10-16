'Oğlum okusun yeter!'

Dağlar, her gün 2 kilometre kat ederek yüzde 80 ortopedik engelli oğlunu kucağında ya da sırtında okula götürüp, geri getiriyor.

SERVİS İSTİYORUZ

Mahkum Dağlar, oğlu Musap’ın okumasını istediğini, bunun için de her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Musaf’ın okumasını istiyorum. Kış yaklaştığı için yetkililerden bir servis istiyoruz.”