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Tartıştığı kişinin aracına bilerek defalarca çarptı

Tartıştığı kişinin aracına bilerek defalarca çarptı

Ankara'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerine Ankara Elvankent'te meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracı binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı. Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. 

(DHA)

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